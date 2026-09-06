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Регион
Опубликовано 6 сентября, 14:53

«Мы очень воодушевлены»: Уиткофф оценил переговоры в Киеве

Кушнер заявил, что Трамп хочет добиться долгосрочного мира на Украине

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф в Киеве. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф в Киеве. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент США Дональд Трамп хочет не только завершить конфликт на Украине, но и создать условия, которые позволят избежать новой войны в будущем. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил спецпредставитель и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По его словам, будущие договорённости должны обеспечить устойчивый мир и дать Украине возможность направить проявленные за годы конфликта силу и изобретательность на развитие страны.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор «очень содержательным».

«Мы воодушевлены и готовы работать дальше — столько, сколько потребуется», — заявил он.

Появились первые фото с переговоров Уиткоффа и Кушнера в Киеве
Появились первые фото с переговоров Уиткоффа и Кушнера в Киеве

Отметим, что, по данным Bloomberg, Москва не намерена отказываться от своих ключевых условий урегулирования и в последнее время занимает более жёсткую позицию, учитывая военное преимущество над Киевом. После встречи президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российская сторона также не дала понять, что готова пересмотреть свои цели, тогда как в Киеве, по сведениям собеседников агентства, скептически оценивают перспективы быстрого прогресса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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