«Мы очень воодушевлены»: Уиткофф оценил переговоры в Киеве
Кушнер заявил, что Трамп хочет добиться долгосрочного мира на Украине
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф в Киеве. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент США Дональд Трамп хочет не только завершить конфликт на Украине, но и создать условия, которые позволят избежать новой войны в будущем. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил спецпредставитель и зять американского лидера Джаред Кушнер.
По его словам, будущие договорённости должны обеспечить устойчивый мир и дать Украине возможность направить проявленные за годы конфликта силу и изобретательность на развитие страны.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор «очень содержательным».
«Мы воодушевлены и готовы работать дальше — столько, сколько потребуется», — заявил он.
Отметим, что, по данным Bloomberg, Москва не намерена отказываться от своих ключевых условий урегулирования и в последнее время занимает более жёсткую позицию, учитывая военное преимущество над Киевом. После встречи президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российская сторона также не дала понять, что готова пересмотреть свои цели, тогда как в Киеве, по сведениям собеседников агентства, скептически оценивают перспективы быстрого прогресса.
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