Президент США Дональд Трамп хочет не только завершить конфликт на Украине, но и создать условия, которые позволят избежать новой войны в будущем. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил спецпредставитель и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По его словам, будущие договорённости должны обеспечить устойчивый мир и дать Украине возможность направить проявленные за годы конфликта силу и изобретательность на развитие страны.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор «очень содержательным».

«Мы воодушевлены и готовы работать дальше — столько, сколько потребуется», — заявил он.

Отметим, что, по данным Bloomberg, Москва не намерена отказываться от своих ключевых условий урегулирования и в последнее время занимает более жёсткую позицию, учитывая военное преимущество над Киевом. После встречи президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российская сторона также не дала понять, что готова пересмотреть свои цели, тогда как в Киеве, по сведениям собеседников агентства, скептически оценивают перспективы быстрого прогресса.