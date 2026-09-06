Появились первые фото с переговоров Уиткоффа и Кушнера в Киеве

Появились первые фотографии с переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве. Их публикует украинское издание «Общественное».

Фото © Издание «Общественное»

Встреча в Мариинском дворце продолжается уже более трёх часов. С украинской стороны в ней участвуют Владимир Зеленский, руководитель ОП Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после визита в Москву, где ранее провели переговоры с Владимиром Путиным. Американская сторона продолжает серию контактов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

Перед встречей с американской делегацией Владимир Зеленский отдельно собрал украинскую переговорную группу. По его словам, Киев подготовил собственные предложения по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

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