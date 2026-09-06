«Евротройка» отправила делегации в Киев для участия в переговорах с Уиткоффом

Советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии прибыли в Киев накануне переговоров украинского руководства со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Reuters.

Присутствие советников Великобритании, Франции и Германии Reuters связывает с попыткой европейских стран активнее участвовать в обсуждении возможных параметров урегулирования.

Данные уже подтвердил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он написал, что Киев и представители Франции, Великобритании и Германии вместе работают ради достижения справедливого и прочного мира.

Американские представители 6 сентября также прибыли в украинскую столицу. Для Уиткоффа и Кушнера это первый официальный визит в Киев в рамках нынешнего переговорного процесса. Владимир Зеленский уже встретился с американской делегацией. Перед переговорами он отдельно собрал украинскую переговорную группу и заявил, что Киев подготовил собственные предложения по урегулированию и гарантиям безопасности.

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