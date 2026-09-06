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Опубликовано 6 сентября, 10:56

Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер (слева направо) прибыли в Киев. Обложка © ТАСС / АР / Francisco Seco

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер (слева направо) прибыли в Киев. Обложка © ТАСС / АР / Francisco Seco

В центре Киева состоялась встреча Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщают местные СМИ.

Точная программа визита переговорщиков не раскрывается. При этом бывший комик утверждает, что РФ нанесла удары по аэропорту по Киевом, из-за чего им пришлось изменить маршрут.

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Ранее стало известно, что Жешув стал промежуточной точкой поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Самолёт со спецпосланником президента США и его сопровождающим приземлился в польском аэропорту в 01:31 по местному времени, что соответствует 02:31 мск.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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