Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева

В центре Киева состоялась встреча Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщают местные СМИ.

Точная программа визита переговорщиков не раскрывается. При этом бывший комик утверждает, что РФ нанесла удары по аэропорту по Киевом, из-за чего им пришлось изменить маршрут.

Ранее стало известно, что Жешув стал промежуточной точкой поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Самолёт со спецпосланником президента США и его сопровождающим приземлился в польском аэропорту в 01:31 по местному времени, что соответствует 02:31 мск.