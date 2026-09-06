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Опубликовано 6 сентября, 10:05

«Нужен мир»: Зеленский сверил часы с переговорщиками перед прибытием Уиткоффа

Зеленский собрал своих переговорщиков на совещание перед прибытием Уиткоффа

Обложка © Zelenskiy / Official

Обложка © Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с американской делегацией, которая прибыла в Москву. Соответствующее сообщение он опубликовал в своих соцсетях, приложив фото с совещания своей переговорной группы, в состав которой входят глава Офиса президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Рустем Умеров, заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Фото © Zelenskiy / Official

Фото © Zelenskiy / Official

«Совещание с нашей переговорной группой перед встречей с представителями президента США. Готовы к разговору. Украина всегда была и будет конструктивной. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Нужен мир. Нужны гарантии безопасности. Нужен достойный характер послевоенного мира. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично», — расписал Зеленский пункты для заключения соглашения.

Белый дом: Уиткофф обсуждал с Путиным «существенные планы» по Украине
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Напомним, что делегация США рассчитывает на продолжение контактов уже в Киеве. В Вашингтоне заявили, что ожидают не менее продуктивных встреч с украинской стороной. Зеленский ожидает, что Уиткофф и Кушнер прибудут на Украину в воскресенье. На время их турне Путин отдал приказ остановить удары по Киеву.

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* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Наталья Афонина
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