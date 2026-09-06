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Опубликовано 6 сентября, 06:17

Белый дом: Уиткофф обсуждал с Путиным «существенные планы» по Украине

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве обсудили с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие инициативы по поиску урегулирования конфликта на Украине. Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома, встреча была посвящена продвижению плана Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

«Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвигать планы президента Трампа по прекращению конфликта России и Украины (...). Обе стороны обсудили конкретные инициативы, касающиеся следующих шагов. Об этих шагах планируется сообщить в ближайшие недели», — приводит Равид слова неназванного представителя Белого дома.

В администрации Трампа уточнили, что вместе с американскими переговорщиками в Москву прибыли сотрудники Совета национальной безопасности США, Минфина и Госдепартамента. Белый дом уточнил, что эмиссары обсуждали с президентом России «существенные планы».

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Делегация США рассчитывает на продолжение контактов уже в Киеве. В Вашингтоне заявили, что ожидают не менее продуктивных встреч с украинской стороной. Зеленский ожидает, что Уиткофф и Кушнер прибудут на Украину в воскресенье. На время их турне Путин отдал приказ остановить удары по Киеву.

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Андрей Бражников
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