Что было в чёрной папке: На видео сняли важную деталь со встречи Путина и миротворцев Трампа

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на переговоры с президентом России Владимиром Путиным с крупной чёрной папкой с документами. На кадры, сделанные после прилёта американских представителей в Москву, обратил внимание журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

США привезли Путину идеи по Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Снимки и видео с папкой быстро разошлись по СМИ и Telegram-каналам. При этом содержание находившихся в ней документов официально не раскрывалось.

Накануне визита президент США Дональд Трамп говорил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением по прекращению конфликта на Украине. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона действительно приехала подготовленной.

«Американские коллеги серьёзно подготовились к этой поездке», — отметил он.

По словам Ушакова, представители США сформулировали целый ряд соображений относительно возможных путей урегулирования. Переговоры с Путиным продолжались три часа десять минут и, по оценке Кремля, были содержательными, конструктивными и доверительными.

Ранее Life.ru рассказывал, что Белый дом назвал обсуждавшиеся в Москве инициативы по Украине «существенными планами». В Вашингтоне сообщили, что стороны обсуждали конкретные дальнейшие шаги по продвижению мирного урегулирования. Об отдельных результатах этих контактов планируется объявить позднее.