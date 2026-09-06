Что было в чёрной папке: На видео сняли важную деталь со встречи Путина и миротворцев Трампа
Зарубин: Уиткофф и Кушнер привезли Путину чёрную папку с документами
Обложка © ТАСС /Метцель Михаил
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на переговоры с президентом России Владимиром Путиным с крупной чёрной папкой с документами. На кадры, сделанные после прилёта американских представителей в Москву, обратил внимание журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
США привезли Путину идеи по Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Снимки и видео с папкой быстро разошлись по СМИ и Telegram-каналам. При этом содержание находившихся в ней документов официально не раскрывалось.
Накануне визита президент США Дональд Трамп говорил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением по прекращению конфликта на Украине. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона действительно приехала подготовленной.
«Американские коллеги серьёзно подготовились к этой поездке», — отметил он.
По словам Ушакова, представители США сформулировали целый ряд соображений относительно возможных путей урегулирования. Переговоры с Путиным продолжались три часа десять минут и, по оценке Кремля, были содержательными, конструктивными и доверительными.
Ранее Life.ru рассказывал, что Белый дом назвал обсуждавшиеся в Москве инициативы по Украине «существенными планами». В Вашингтоне сообщили, что стороны обсуждали конкретные дальнейшие шаги по продвижению мирного урегулирования. Об отдельных результатах этих контактов планируется объявить позднее.
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