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Опубликовано 6 сентября, 12:47

Bloomberg сообщил об ужесточении требований России по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Россия ужесточает требования по завершению конфликта на Украине, поскольку уверена в военном превосходстве над Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Путин готов прекратить конфликт только на своих условиях, и требования Москвы ужесточаются, поскольку она считает, что обладает военным превосходством над Украиной», — пишет агентство.

По данным журналистов, после встречи в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российские власти не дали понять, что намерены отказаться от своих военных целей. Источники, знакомые с позицией Киева, отметили, что Украина настроена пессимистично относительно значимого прогресса на переговорах.

Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева
Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева

Ранее Дмитрий Песков отметил, что сам факт переговоров Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером говорит о доверительной обстановке и её укреплении в рамках этого диалога. В Белом доме сообщали, что в ходе встречи рассматривались серьёзные инициативы по украинскому вопросу, а также намечались практические меры для продвижения мирного процесса. Сейчас эмиссары уже в Киеве.

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Анастасия Никонорова
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