Bloomberg сообщил об ужесточении требований России по Украине

Россия ужесточает требования по завершению конфликта на Украине, поскольку уверена в военном превосходстве над Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Путин готов прекратить конфликт только на своих условиях, и требования Москвы ужесточаются, поскольку она считает, что обладает военным превосходством над Украиной», — пишет агентство.

По данным журналистов, после встречи в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российские власти не дали понять, что намерены отказаться от своих военных целей. Источники, знакомые с позицией Киева, отметили, что Украина настроена пессимистично относительно значимого прогресса на переговорах.