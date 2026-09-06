«Атмосфера доверия есть»: Песков оценил встречу Путина с представителями США

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует о наличии атмосферы доверия в этом канале общения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», — сказал спикер Кремля.

Он также отметил, что расширенные приветственные заявления во время подобных встреч появляются тогда, когда лидеры считают необходимым передать определённые послания через участников переговоров.

Белый дом ранее сообщил, что во время встречи в Москве обсуждались «существенные планы» по Украине и конкретные дальнейшие шаги для продвижения мирного урегулирования. При этом в Вашингтоне отметили, что о результатах переговоров стороны расскажут позднее.