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Регион
Опубликовано 6 сентября, 10:20

«Атмосфера доверия есть»: Песков оценил встречу Путина с представителями США

Песков заявил об атмосфере доверия на переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин принимает Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин принимает Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует о наличии атмосферы доверия в этом канале общения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», — сказал спикер Кремля.

Он также отметил, что расширенные приветственные заявления во время подобных встреч появляются тогда, когда лидеры считают необходимым передать определённые послания через участников переговоров.

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Белый дом ранее сообщил, что во время встречи в Москве обсуждались «существенные планы» по Украине и конкретные дальнейшие шаги для продвижения мирного урегулирования. При этом в Вашингтоне отметили, что о результатах переговоров стороны расскажут позднее.

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Александр Юнашев
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