Посланники Трампа заявили Зеленскому о сроках переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию на Украине до наступления зимы, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, американские переговорщики обсудили с Зеленским подготовку Украины к ведению боевых действий в зимний период. Ранее представитель Белого дома заявлял Axios, что Уиткофф и Кушнер в Москве обсуждали «планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели».

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции в Киеве заявил, что Дональд Трамп стремится не только завершить конфликт на Украине, но и создать условия для предотвращения новой войны в будущем, обеспечив устойчивый мир и возможность для развития страны. Стив Уиткофф назвал переговоры «очень содержательными» и выразил готовность работать столько, сколько потребуется.