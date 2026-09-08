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Опубликовано 8 сентября, 09:27

Зеленский рассчитывает провести личные переговоры с Трампом в конце сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский намерен провести личные переговоры с Дональдом Трампом в двадцатых числах сентября. Главной темой возможного диалога станут поставки зенитных комплексов для защиты критической инфраструктуры в холодный сезон.

По словам украинского лидера, дефицит щита противовоздушной обороны остаётся острейшим вызовом накануне холодов. Поэтому официальный Киев пытается заранее заручиться поддержкой влиятельных фигур американского политикума.

Дипломатическая подготовка к контакту на высшем уровне уже стартовала. Зеленский подчеркнул, что ключевые запросы и нужды армии были предварительно переданы Стивену Уиткоффу, а также Джареду Кушнеру.

Через приближенных республиканца украинская сторона рассчитывает убедить его команду выделить дополнительную технику. Основной расчёт строится на получение противоракетных батарей большой дальности, способных отражать массированные налёты.

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Оксана Попова
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