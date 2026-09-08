Зеленский рассчитывает провести личные переговоры с Трампом в конце сентября

Владимир Зеленский намерен провести личные переговоры с Дональдом Трампом в двадцатых числах сентября. Главной темой возможного диалога станут поставки зенитных комплексов для защиты критической инфраструктуры в холодный сезон.

По словам украинского лидера, дефицит щита противовоздушной обороны остаётся острейшим вызовом накануне холодов. Поэтому официальный Киев пытается заранее заручиться поддержкой влиятельных фигур американского политикума.

Дипломатическая подготовка к контакту на высшем уровне уже стартовала. Зеленский подчеркнул, что ключевые запросы и нужды армии были предварительно переданы Стивену Уиткоффу, а также Джареду Кушнеру.

Через приближенных республиканца украинская сторона рассчитывает убедить его команду выделить дополнительную технику. Основной расчёт строится на получение противоракетных батарей большой дальности, способных отражать массированные налёты.

Ранее сообщалось, что США признают базовые для России положения по урегулированию конфликта на Украине и пытаются содействовать поиску решения. Такой подход Вашингтона вызывает у Москвы позитивный отклик и готовность продолжать диалог.