Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

«Мы действительно хотим урегулирования украинского конфликта мирным путем. Россия открыта к этому процессу», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому урегулированию. Накануне Песков сообщил, что Москва не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров с участием России, США и Украины. При этом говорить о конкретном месте и сроках такой встречи в Кремле считают преждевременным.

Ранее стало известно, что США признают базовые для России положения по урегулированию конфликта на Украине и пытаются содействовать поиску решения. Такой подход Вашингтона вызывает у Москвы позитивный отклик и готовность продолжать диалог.