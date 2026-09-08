Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:05

Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

«Мы действительно хотим урегулирования украинского конфликта мирным путем. Россия открыта к этому процессу», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов по украинскому урегулированию. Накануне Песков сообщил, что Москва не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров с участием России, США и Украины. При этом говорить о конкретном месте и сроках такой встречи в Кремле считают преждевременным.

Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине
Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине

Ранее стало известно, что США признают базовые для России положения по урегулированию конфликта на Украине и пытаются содействовать поиску решения. Такой подход Вашингтона вызывает у Москвы позитивный отклик и готовность продолжать диалог.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar