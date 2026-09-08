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Опубликовано 8 сентября, 08:45

Лавров: США признают базовые вещи по урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты признают базовые для России положения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, и пытаются содействовать поиску решения. Такой подход заслуживает поддержки и позитивного отклика Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что американцы во всех своих контактах с нами, прежде всего в контактах с президентом Владимиром Путиным, исходят из этих реалий, конечно, вызывает у нас и позитивный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговаривать», — сказал глава МИД в ответ на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано в программе «Большая игра» на Первом канале.

FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине
FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «большом прогрессе» после переговоров в Москве и новых идеях по украинскому урегулированию. Переговоры посланников Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялись 5 сентября, на следующий день эмиссары отправились в Киев для контактов с украинской стороной.

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Александра Вишнякова
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