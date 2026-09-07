FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву и Киев обновлённые версии документов по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, предложения переработали с учётом изменений, произошедших после остановки переговоров в феврале.

В новых документах по-прежнему большое внимание уделяется вопросу Донбасса. Именно территориальная проблема остаётся одной из самых сложных тем в обсуждении возможного соглашения.

5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более трёх часов.

По данным FT, американская сторона представила Москве обновлённые варианты ранее подготовленных документов. После этого представители администрации Дональда Трампа продолжили контакты уже с украинской стороной.

Содержание предложений пока публично не раскрывается. В том числе неизвестно, какие именно изменения были внесены в документы по сравнению с предыдущими вариантами.

5–6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в рамках попыток возобновить мирный диалог по российско-украинскому конфликту. В Москве они провели почти трёхчасовую встречу с Путиным, а на следующий день отправились в Киев, где переговорили с Зеленским. Стороны не стали делать громких заявлений по итогам контактов: Киев назвал беседу «чрезвычайно содержательной», но одновременно допустил необходимость дополнительной помощи, включая «зимний пакет». В Кремле встречу охарактеризовали как доверительную и содержательную.