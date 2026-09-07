В Кремле не раскрыли содержание предложений Уиткоффа и Кушнера Путину
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В Кремле не стали раскрывать, чем предложения американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отличались от договорённостей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание субботней встречи Владимира Путина с эмиссарами США.
Представителя Кремля попросили уточнить, какие именно изменения содержались в позиции Вашингтона. Песков ограничился коротким ответом.
«Нет, об этом я вам сказать не могу», — ответил он.
Напомним, встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась в субботу в Кремле. По информации журналиста Axios Барака Равида, американская сторона обсудила с российским лидером дальнейшие инициативы по поиску урегулирования конфликта на Украине. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что факт встречи свидетельствует о наличии атмосферы доверия в этом канале общения.
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