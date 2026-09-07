В Кремле не раскрыли содержание предложений Уиткоффа и Кушнера Путину

В Кремле не стали раскрывать, чем предложения американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отличались от договорённостей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание субботней встречи Владимира Путина с эмиссарами США.

Представителя Кремля попросили уточнить, какие именно изменения содержались в позиции Вашингтона. Песков ограничился коротким ответом.

«Нет, об этом я вам сказать не могу», — ответил он.