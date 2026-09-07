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Опубликовано 7 сентября, 11:21

«Зимний пакет» стал отдельным блоком переговоров Зеленского с посланниками Трампа

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером ПВО и «зимний пакет»

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил, что обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером потребности Украины в противовоздушной обороне, технологическое сотрудничество и дополнительную поддержку на зимний период. Об этом он сообщил после совещания с украинской переговорной группой по итогам прошедших в Киеве встреч с американскими представителями.

«Партнёры знают, что может сработать и что должно сработать именно до зимы. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда», — написал Зеленский.

По его словам, отдельно с Уиткоффом и Кушнером обсуждались потребности Киева в ПВО, «соответствующее технологическое сотрудничество» и необходимый Украине «зимний пакет». Что конкретно должно войти в него, Зеленский в новом сообщении не уточнил.

Накануне он говорил, что в случае продолжения боевых действий зимой Киев рассчитывает в том числе на помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

Напомним, что после визита в Москву Уиткофф и Кушнер провели в Киеве три раунда переговоров. К последнему этапу консультаций присоединились представители Франции, Великобритании и Германии. Стороны также обсуждали дальнейший переговорный процесс и возможные гарантии безопасности Украине. Посланники Трампа заявили о желании добиться прорыва в переговорах по Украине до наступления зимы. Американские представители при этом обсуждали с Киевом подготовку к возможному продолжению боевых действий в зимний период.

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Александра Вишнякова
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