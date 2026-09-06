«Достигли большого прогресса»: Уиткофф заявил о новых идеях по урегулированию из Москвы

США считают, что за последние 48 часов удалось запустить конструктивный процесс сближения позиций по украинскому урегулированию. Об этом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, задача его и Джареда Кушнера заключается в том, чтобы свести стороны и сократить число остающихся разногласий, одновременно создавая устойчивые каналы для общения.

«Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно в последние 48 часов», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что американские переговорщики считают достижимым «хорошее решение» украинского конфликта.

Отдельно Уиткофф оценил состоявшиеся ранее переговоры в российской столице. По его словам, американская делегация услышала там новые предложения по урегулированию.

«Думаю, мы достигли большого прогресса в Москве, мы услышали новые идеи», — подчеркнул он.

Накануне Уиткофф и Кушнер более трёх часов провели на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. После завершения встречи американская делегация направилась в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию.