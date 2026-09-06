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Регион
Опубликовано 6 сентября, 17:08

«Достигли большого прогресса»: Уиткофф заявил о новых идеях по урегулированию из Москвы

Уиткофф заявил о начале сближения позиций по Украине

Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

США считают, что за последние 48 часов удалось запустить конструктивный процесс сближения позиций по украинскому урегулированию. Об этом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, задача его и Джареда Кушнера заключается в том, чтобы свести стороны и сократить число остающихся разногласий, одновременно создавая устойчивые каналы для общения.

«Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно в последние 48 часов», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что американские переговорщики считают достижимым «хорошее решение» украинского конфликта.

Отдельно Уиткофф оценил состоявшиеся ранее переговоры в российской столице. По его словам, американская делегация услышала там новые предложения по урегулированию.

«Думаю, мы достигли большого прогресса в Москве, мы услышали новые идеи», — подчеркнул он.

Белый дом: США и РФ обсудили следующие шаги по урегулированию на Украине
Белый дом: США и РФ обсудили следующие шаги по урегулированию на Украине

Накануне Уиткофф и Кушнер более трёх часов провели на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. После завершения встречи американская делегация направилась в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию.

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Юрий Лысенко
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