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Опубликовано 6 сентября, 02:00

Белый дом: США и РФ обсудили следующие шаги по урегулированию на Украине

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Россия и США обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Стороны также подготовили конкретные планы продолжения диалога. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации агентства, американские и российские представители обсудили содержательные предложения по дальнейшему ходу переговоров. В Вашингтоне ожидают, что подробности следующих шагов объявят в ближайшие несколько недель.

Уиткофф и Кушнер прибыли в польский Жешув по пути в Киев
Уиткофф и Кушнер прибыли в польский Жешув по пути в Киев

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча в Кремле продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. По его словам, Путин, Уиткофф и Кушнер обсуждали не только украинское урегулирование, но и вопросы экономики, а также перспективные российско-американские проекты.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим. После переговоров американские представители продолжили поездку и направились в Киев.

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Лия Мурадьян
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