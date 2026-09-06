Белый дом: США и РФ обсудили следующие шаги по урегулированию на Украине

Россия и США обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Стороны также подготовили конкретные планы продолжения диалога. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации агентства, американские и российские представители обсудили содержательные предложения по дальнейшему ходу переговоров. В Вашингтоне ожидают, что подробности следующих шагов объявят в ближайшие несколько недель.