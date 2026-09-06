Уиткофф и Кушнер прибыли в польский Жешув по пути в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые направляются в Киев, прибыли в польский Жешув. Самолёт с американскими представителями приземлился в аэропорту города в 01:31 по местному времени, или в 02:31 мск, следует из данных сервиса Flightradar24.

После посадки Уиткофф и Кушнер, вероятно, продолжат путь в украинскую столицу наземным транспортом. Основным вариантом для дальнейшей поездки остаётся железная дорога. Американские представители планируют прибыть в Киев сегодня, 6 сентября.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводил американских представителей в аэропорт и назвал их приезд «важным миротворческим визитом».