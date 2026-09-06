Уиткофф и Кушнер прибыли в польский Жешув по пути в Киев
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые направляются в Киев, прибыли в польский Жешув. Самолёт с американскими представителями приземлился в аэропорту города в 01:31 по местному времени, или в 02:31 мск, следует из данных сервиса Flightradar24.
После посадки Уиткофф и Кушнер, вероятно, продолжат путь в украинскую столицу наземным транспортом. Основным вариантом для дальнейшей поездки остаётся железная дорога. Американские представители планируют прибыть в Киев сегодня, 6 сентября.
Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Всего встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. По его словам, стороны обсудили не только урегулирование украинского конфликта, но и экономические вопросы, а также возможные крупные российско-американские проекты.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводил американских представителей в аэропорт и назвал их приезд «важным миротворческим визитом».
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