Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 11:35

Без разведданных и наведения: Политолог объяснил, что США могли бы сделать ради мира на Украине

Политолог назвал возможные шаги США для ускорения урегулирования на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прекращение передачи Украине американских разведданных и участия США в наведении вооружений могло бы приблизить завершение конфликта. Такое мнение высказал профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты во время ночного удара
ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты во время ночного удара

Политолог предположил, что во время беседы российский президент мог предложить американскому коллеге снизить вовлечённость США в военную составляющую конфликта. В числе возможных мер, пишет газета «Взгляд», эксперт назвал прекращение косвенной помощи Киеву, отказ от передачи разведывательной информации и от участия в наведении вооружений на цели на территории России.

Кроме того, по мнению Ткаченко, Москва могла бы быть заинтересована в том, чтобы Вашингтон не создавал условий для последующей передачи Украине американского оружия европейскими странами. Однако эксперт подчеркнул, что речь идёт о его оценке возможного содержания переговоров, а не о раскрытых Кремлём договорённостях.

ПВО на исходе: Киев накрыл сильнейший дефицит
ПВО на исходе: Киев накрыл сильнейший дефицит

Разговор Путина и Трампа состоялся 8 сентября и продолжался ровно час. Как сообщал Life.ru, российский президент представил американскому лидеру обстоятельный анализ ситуации в зоне спецоперации и своё видение перспектив дальнейшего развития событий.

В центре беседы находилось украинское урегулирование. По словам Ушакова, Трамп заявил о желании добиться продвижения к миру ещё во время своего президентского срока. Путин, в свою очередь, положительно оценил посреднические усилия США и лично американского президента.

Зеленский назвал возможные места проведения саммита России, США и Украины
Зеленский назвал возможные места проведения саммита России, США и Украины

Больше новостей о международных отношениях и переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Переговоры по Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar