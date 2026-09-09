Без разведданных и наведения: Политолог объяснил, что США могли бы сделать ради мира на Украине

Прекращение передачи Украине американских разведданных и участия США в наведении вооружений могло бы приблизить завершение конфликта. Такое мнение высказал профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог предположил, что во время беседы российский президент мог предложить американскому коллеге снизить вовлечённость США в военную составляющую конфликта. В числе возможных мер, пишет газета «Взгляд», эксперт назвал прекращение косвенной помощи Киеву, отказ от передачи разведывательной информации и от участия в наведении вооружений на цели на территории России.

Кроме того, по мнению Ткаченко, Москва могла бы быть заинтересована в том, чтобы Вашингтон не создавал условий для последующей передачи Украине американского оружия европейскими странами. Однако эксперт подчеркнул, что речь идёт о его оценке возможного содержания переговоров, а не о раскрытых Кремлём договорённостях.

Разговор Путина и Трампа состоялся 8 сентября и продолжался ровно час. Как сообщал Life.ru, российский президент представил американскому лидеру обстоятельный анализ ситуации в зоне спецоперации и своё видение перспектив дальнейшего развития событий.