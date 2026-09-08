Разговор начистоту: Путин разложил перед Трампом реальную картину на фронте

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный диалог 8 сентября. Ключевой темой обсуждения стало текущее развитие событий на передовой. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства изложил собеседнику четкую картину происходящего. Американской стороне предоставили детальную оценку ситуации без искажений.

«Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего во время СВО и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и перспективы достижения поставленных целей и задач», — подчеркнул чиновник.

Помимо военной обстановки, лидеры затронули дипломатические пути урегулирования кризиса. Москва напрямую обозначила роль Соединённых Штатов в прекращении огня.

«Было обозначено и то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», — резюмировал помощник российского лидера.

Подобный контакт свидетельствует о готовности Кремля доносить свою позицию напрямую руководству США. Дальнейшие шаги теперь зависят от решений, которые примет Белый дом с учетом услышанных аргументов.