Путин провёл разговор с Трампом

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной, но носила конфиденциальный характер.

«В присущей лидерам взаимоуважительной и деловой манере они обменялись мнениями по состоявшимся 5 и 6 сентября поездкам Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев», — отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Трамп после доклада спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским.

Этот разговор стал 15-м с начала года. В прошлый раз 4 июля 2026 года Путин и Трамп провели беседу продолжительностью 1 час 25 минут. Тогда президент РФ поздравил коллегу и американцев с 250-летием независимости США. Лидеры обсудили украинское урегулирование и ситуацию вокруг Ирана. Трамп заявил о стремлении как можно скорее добиться прекращения боевых действий на Украине, а Путин изложил российскую позицию и подчеркнул предпочтительность политико-дипломатического урегулирования с учётом подходов Москвы.