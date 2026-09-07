Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

Президент России Владимир Путин признателен американскому лидеру Дональду Трампу за его стремление к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало после очередного раунда российско-американских контактов. 5 сентября в Кремле Путин принял представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву для обсуждения украинского урегулирования.

Во время встречи российский лидер также говорил, что Трамп продолжает попытки внести вклад в завершение конфликта. Путин попросил американских переговорщиков передать президенту США слова благодарности и наилучшие пожелания.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал настойчивыми попытки Трампа помочь урегулированию на Украине.