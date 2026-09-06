Вашингтон собирает «мирный пакет»: Кушнер назвал следующий шаг по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского конфликта и рассчитывает вернуть переговоры в формат Россия — Украина — США. Об этом зять американского лиедра Джаред Кушнер заявил на пресс-конференции после переговоров в Киеве.

«Задание президента Трампа Стиву [Уиткоффу] и мне состоит в создании мирного пакета», — сказал Кушнер.

Он добавил, что американская сторона считает полезным вновь организовать прямые трёхсторонние переговоры. По словам Кушнера, подобный формат около шести месяцев назад позволил представителям сторон разговаривать друг с другом напрямую. К подготовке инициативы также привлечены другие представители администрации США.

Вашингтон уже обсудил перспективу возобновления таких контактов с обеими сторонами. Кушнер выразил надежду, что продвижения в этом вопросе удастся добиться в ближайшее время, в том числе для обсуждения ключевых условий урегулирования и возможных шагов по деэскалации.

Накануне Стив Уиткофф и Джаред Кушнер более трёх часов провели на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. После встречи американская делегация отправилась в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию. Перед этой поездкой Дональд Трамп сообщил, что его представители везут в Москву предложение о прекращении конфликта на Украине. Американский лидер также говорил о наличии у Вашингтона собственной идеи по мирному урегулированию.