Путин заявил, что Трамп не оставляет попыток помочь урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп не оставляет попыток содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками хозяина Белого Дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, тот «в целом заходит в непростую ситуацию».

«Тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта», — сказал президент.