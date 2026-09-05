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Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:03

Путин заявил, что Трамп не оставляет попыток помочь урегулированию на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, США, 2025 год. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, США, 2025 год. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп не оставляет попыток содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками хозяина Белого Дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, тот «в целом заходит в непростую ситуацию».

«Тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта», — сказал президент.

Путин попросил передать Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания
Путин попросил передать Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. После обеда в одном из столичных ресторанов со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым они отправились в Кремль для встречи с Владимиром Путиным. В ходе разговора глава государства заявил, что ВС РФ прекратили удары по Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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