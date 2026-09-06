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Опубликовано 6 сентября, 20:20

Трамп после доклада спецпредставителей сначала позвонит Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп после доклада спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намеренс позволить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским. Об этом передаёт Axios со ссылкой на американских источников.

Оба звонка должны состояться 7 сентября, перед ними президент США заслушает отчёт своих представителей после поездок на переговоры в Москву и Киев.

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По словам Стива Уиткоффа, за последние 48 часов удалось запустить конструктивный процесс сближения позиций по украинскому урегулированию. Этому поспособствовали личные визиты американской делегации в Москву и Киев.

Больше новостей о переговорах вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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