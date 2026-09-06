Трамп после доклада спецпредставителей сначала позвонит Путину

Президент США Дональд Трамп после доклада спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намеренс позволить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским. Об этом передаёт Axios со ссылкой на американских источников.

Оба звонка должны состояться 7 сентября, перед ними президент США заслушает отчёт своих представителей после поездок на переговоры в Москву и Киев.

По словам Стива Уиткоффа, за последние 48 часов удалось запустить конструктивный процесс сближения позиций по украинскому урегулированию. Этому поспособствовали личные визиты американской делегации в Москву и Киев.