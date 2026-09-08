Условия России для завершения СВО давно и чётко определены, теперь Киеву необходимо взять на себя ответственность и принять сложные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Два года назад президент [Владимир] Путин выступил с речью перед сотрудниками МИД. Это было летом два года назад. Вы легко можете найти запись в интернете. Все условия чётко определены. И если бы в Киеве был кто-то, кто бы взял на себя ответственность и принял некоторые сложные решения, война бы могла уже давно закончиться», — сказал Песков.

Представитель Кремля отсылал к выступлению Путина в МИД России летом 2024 года. Тогда российский президент изложил условия Москвы для прекращения боевых действий и начала переговоров.

В частности, Путин говорил о выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об отказе Украины от планов вступления в НАТО. Российская сторона впоследствии неоднократно заявляла, что эта позиция остаётся в силе.

Ранее Life.ru писал, что конкретных предпосылок для мирного урегулирования на Украине пока нет, однако Москва не исключает перехода к мирному процессу. Тогда Песков также подчеркнул, что позиция России, озвученная Путиным в МИД два года назад, остаётся неизменной.