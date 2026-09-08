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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:38

Песков заявил о скорой победе России в украинском конфликте

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская Федерация не сомневается в благоприятном для себя исходе СВО. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с прессой.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул превосходство оборонного потенциала страны. По его словам, наступательные операции на фронте развиваются вполне результативно.

«Мы уверены, что победа (В конфликте на Украине. — Прим. Life.ru) очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях, они проходят очень успешно», — констатировал спикер.

Очередной саммит лидеров стран БРИКС запланирован в индийской столице на 12–13 сентября. В ходе предстоящего форума участники обсудят ключевые вопросы глобальной повестки и региональной безопасности.

Песков заявил о продвижении российских войск в зоне проведения СВО
Песков заявил о продвижении российских войск в зоне проведения СВО

Ранее Стив Уиткофф сообщил о заметных подвижках в переговорном процессе. Спецпосланник президента США отметил, что стороны продвинулись в обсуждении дальнейших дипломатических шагов.

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Оксана Попова
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