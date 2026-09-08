Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации демонстрируют стабильное продвижение вперед в зоне спецоперации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с представителями индийской прессы в преддверии саммита БРИКС.

По словам официального представителя Кремля, текущее развитие событий на линии соприкосновения наглядно и не вызывает сомнений у профессионального аналитического сообщества. Российские бойцы методично улучшают тактическое положение и развивают инициативу на ключевых участках.

При этом представитель главы государства подчеркнул неизменность дипломатической позиции Москвы. Руководство страны сохраняет открытость к прекращению конфронтации политико-дипломатическими методами в любой момент, если противоположная сторона проявит встречную адекватную готовность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВС РФ нет проблем с количеством военнослужащих в зоне проведения СВО. По словам Путина, ситуация с численностью личного состава у противника складывается иначе. Он заявил, что потери ВСУ ежемесячно превышают возможности пополнения подразделений.