Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:31

Песков заявил о продвижении российских войск в зоне проведения СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации демонстрируют стабильное продвижение вперед в зоне спецоперации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с представителями индийской прессы в преддверии саммита БРИКС.

По словам официального представителя Кремля, текущее развитие событий на линии соприкосновения наглядно и не вызывает сомнений у профессионального аналитического сообщества. Российские бойцы методично улучшают тактическое положение и развивают инициативу на ключевых участках.

При этом представитель главы государства подчеркнул неизменность дипломатической позиции Москвы. Руководство страны сохраняет открытость к прекращению конфронтации политико-дипломатическими методами в любой момент, если противоположная сторона проявит встречную адекватную готовность.

Песков: Россия готовит возвращение индийских граждан из зоны СВО
Песков: Россия готовит возвращение индийских граждан из зоны СВО

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВС РФ нет проблем с количеством военнослужащих в зоне проведения СВО. По словам Путина, ситуация с численностью личного состава у противника складывается иначе. Он заявил, что потери ВСУ ежемесячно превышают возможности пополнения подразделений.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar