Песков: Россия готовит возвращение индийских граждан из зоны СВО

Граждан Индии, находящихся в зоне специальной военной операции, вернут на родину после установления их личностей и формирования соответствующего списка. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

Он отметил, что республика неоднократно поднимала эту тему, и российская сторона отнеслась к ней с большим вниманием. В настоящее время идёт работа по составлению перечня индийских граждан, находящихся в зоне боевых действий.

«Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 11 сентября встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Переговоры пройдут в преддверии саммита БРИКС. По словам представителя Кремля, Путин проинформирует индийского премьера о ситуации в зоне специальной военной операции. Сам XVIII саммит БРИКС состоится в Нью-Дели 12–13 сентября.