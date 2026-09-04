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Регион
Опубликовано 4 сентября, 10:05

Песков: Конкретных предпосылок для мира по Украине нет, контакты продолжаются

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Конкретных предпосылок для мирного урегулирования вокруг Украины пока нет, но вероятность перехода к мирному процессу исключать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сохраняется добрая воля США, которые предпринимают посреднические усилия, и готовность российской стороны переходить в мирный режим урегулирования для достижения поставленных целей. Песков напомнил, что позиция России, озвученная президентом Владимиром Путиным два года назад в МИДе, остаётся незыблемой.

«Это прекрасно знают в Киеве. И это даёт основания говорить, что есть вероятность всё же выйти на мирный режим урегулирования. Но конкретных предпосылок нет. Работа продолжается, контакты продолжаются», — заключил он.

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Также Дмитрий Песков не стал анонсировать прибытие в Москву спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Тем не менее, он пообещал проинформировать непосредственно о факте их визита.

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Юрий Лысенко
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