Песков заявил о работе всех систем ПВО России после угроз Зеленского
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Все российские силы и системы, отвечающие за противовоздушную оборону страны, продолжают работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что необходимые меры принимают как военные, так и структуры, отвечающие за безопасность гражданских перелётов.
«Все системы работают — и Росавиация, и наши силы, которые обеспечивают противовоздушную оборону, они все работают», — сказал он РИА «Новости».
Заявление прозвучало после угроз Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, выполняющей рейсы в российском воздушном пространстве. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал такие высказывания «заявкой на государственный терроризм».
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