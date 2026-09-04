Песков заявил о работе всех систем ПВО России после угроз Зеленского

Все российские силы и системы, отвечающие за противовоздушную оборону страны, продолжают работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что необходимые меры принимают как военные, так и структуры, отвечающие за безопасность гражданских перелётов.

«Все системы работают — и Росавиация, и наши силы, которые обеспечивают противовоздушную оборону, они все работают», — сказал он РИА «Новости».