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Опубликовано 4 сентября, 06:29

Песков заявил о работе всех систем ПВО России после угроз Зеленского

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Все российские силы и системы, отвечающие за противовоздушную оборону страны, продолжают работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что необходимые меры принимают как военные, так и структуры, отвечающие за безопасность гражданских перелётов.

«Все системы работаюти Росавиация, и наши силы, которые обеспечивают противовоздушную оборону, они все работают», — сказал он РИА «Новости».

Песков исключил созыв совещания по ситуации в авиации из-за угроз Зеленского
Песков исключил созыв совещания по ситуации в авиации из-за угроз Зеленского

Заявление прозвучало после угроз Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, выполняющей рейсы в российском воздушном пространстве. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал такие высказывания «заявкой на государственный терроризм».

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