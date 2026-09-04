Песков исключил созыв совещания по ситуации в авиации из-за угроз Зеленского

Отдельное совещание по ситуации в российской гражданской авиации после заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского проводить не планируется. Об этом РИА «‎Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, намерен ли президент России Владимир Путин в ближайшее время собрать совещание по авиаотрасли на фоне прозвучавших угроз. Он ответил: «Нет. Для этого нет никакой сейчас необходимости».