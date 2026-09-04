Песков исключил созыв совещания по ситуации в авиации из-за угроз Зеленского
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Отдельное совещание по ситуации в российской гражданской авиации после заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского проводить не планируется. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, намерен ли президент России Владимир Путин в ближайшее время собрать совещание по авиаотрасли на фоне прозвучавших угроз. Он ответил: «Нет. Для этого нет никакой сейчас необходимости».
Ранее Зеленский заявил, что российское воздушное пространство якобы становится опасным для гражданских авиакомпаний, и допустил угрозу для находящихся в небе самолётов. Путин назвал подобные заявления «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер подчеркнул, что Москва найдёт чем ответить, если Киев попытается реализовать угрозы.
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