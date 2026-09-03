«Платить будут украинцы»: Экс-прессек Зеленского раскритиковала его угрозы России

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его курс на дальнейшую эскалацию после заявлений об опасности полётов гражданской авиации над Россией. По её мнению, последствия такой политики в первую очередь ложатся на самих украинцев. Свою позицию она изложила в соцсети X.

Мендель обратила внимание, что Киев официально уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о якобы повышенной опасности полётов в российском воздушном пространстве и призвал отказаться от использования маршрутов над РФ. На этом фоне экс-сотрудница офиса Зеленского заявила, что украинский лидер продолжает расширять масштабы конфликта.

«Зеленский продолжает расширять войну, несмотря на то что украинцы платят всё более высокую цену — жизнями, разрушенными городами и экономикой, на восстановление которой уйдут десятилетия. Эскалация имеет свою цену. И платить её продолжит наш народ», — написала Мендель.

1 сентября Зеленский заявил, что из-за украинских беспилотников воздушное пространство России становится всё менее безопасным. При этом он утверждал, что Киев не угрожает непосредственно пассажирским самолётам, однако призвал авиакомпании и страховщиков учитывать присутствие большого количества дронов в российском небе. Позднее эту линию продолжил глава украинского МИД Андрей Сибига. Киев официально уведомил ICAO о рисках и призвал авиаперевозчиков избегать российского воздушного пространства, объяснив свои действия правом Украины на самооборону.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Зеленского, назвал подобные угрозы заявкой на государственный терроризм. Российский лидер подчеркнул, что в случае реализации таких намерений Москва найдёт, чем ответить.

29 августа Мендель уже обвиняла Зеленского в затягивании конфликта вместо перехода к дипломатии. Она заявляла, что продолжение боевых действий оборачивается для Украины новыми потерями, разрушениями и принудительной мобилизацией, а стране необходим путь к прекращению огня.