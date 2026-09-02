«Самого закроют»: Зеленскому предрекли смену власти из-за угроз о полётах в России

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что угрозы Владимира Зеленского «закрыть небо» над Россией могут приблизить смену власти в Киеве. Об этом он заявил в выпуске на YouTube.

Политолог обратил внимание, что российские удары продолжают достигать военной инфраструктуры Украины, включая склады и порты. На этом фоне обещания Зеленского сделать небо над РФ опасным для гражданской авиации он назвал оторванными от реальности. По мнению Соскина, попытка новой эскалации лишь усилит недовольство Зеленским внутри страны.

«Сейчас люди тебя самого закроют за решёткой», — заявил он.

Бывший помощник Кучмы также назвал ситуацию на Украине глубоким кризисом власти. Он предположил, что Зеленскому понадобилась бы поддержка Юлии Свириденко, Михаила Фёдорова и Валерия Залужного.

Накануне Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией: он предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское небо будет «де-факто» закрываться. В ответ президент РФ Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и заявил, что наша страна найдёт, чем ответить при возможных трагедиях с гражданскими самолётами.