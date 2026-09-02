Путин: Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт
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Россия не ставит целью остановку украинского конфликта на неопределённый срок. Москва хочет добиться его полного прекращения и установления продолжительного мира. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Так российский лидер прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который в июле высказался за заморозку боевых действий. Путин отметил, что Россия заинтересована в мире, однако речь, по его словам, должна идти именно о завершении войны.
При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова к переговорам с любыми сторонами, заинтересованными в урегулировании. Целью он назвал длительный мир не только на Украине, но и в Европе.
Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине «в известной степени заморожен», однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. При этом российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.
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