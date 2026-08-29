Продолжение конфликта вместо дипломатического урегулирования обернулось для Украины огромными потерями и разрушениями. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По её словам, курс на борьбу «столько, сколько потребуется», выбранный Киевом и поддержанный западными странами, преподносился как проявление силы. Для обычных граждан он означал новые могилы, принудительную мобилизацию и разрушенные жизни.

«Украинцам не нужна ещё одна зима лозунгов. Им нужен конец мясорубке», — написала Мендель.

Она подчеркнула, что человеческая жизнь не должна становиться второстепенным вопросом в чьей-либо политической стратегии. Поэтому прекращение огня, по мнению журналистки, стало жизненно необходимым.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не смогут одержать победу в войне с Россией. По его словам, Владимир Зеленский только и надеется на втягивание Штатов в конфликт на Украине и начало Третьей Мировой войны, но важно понимать: Вашингтон не ждёт ничего хорошего.