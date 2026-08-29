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Регион
29 августа, 10:43

В США назвали единственный способ сместить Зеленского

Журналист Хелали: Сместить Зеленского можно только военными способами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский утратил легитимность после истечения срока полномочий без проведения новых выборов, считает американский журналист Кристофер Хелали.

По его мнению, нынешнее руководство в Киеве продолжает удерживать власть несмотря на отсутствие голосования. Хелали назвал сложившуюся систему террористической и заявил, что в таком случае противодействовать ей возможно силовым путём.

«Срок полномочий Зеленского давно истёк, и поэтому мы имеем дело с террористическим режимом. А поскольку он занимается терроризмом, противостоять ему можно лишь военной силой», — сказал он ТАСС.

При этом журналист назвал дипломатию предпочтительным вариантом завершения конфликта. Военный сценарий, по его оценке, может остаться единственным способом устранения первопричин кризиса, если переговоры не дадут результата.

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Вопрос о политическом статусе Владимира Зеленского вновь оказался в центре дискуссии на Украине и за её пределами. 20 августа Life.ru писал об обострении споров о его легитимности после призыва провести выборы, который прозвучал на фоне продолжающегося военного положения.

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