Армии России поручено спланировать наступление на Киев и Чернигов, заявили в офисе Зеленского

Российскому командованию, вероятно, поручено проработать варианты возможной операции на Киевском и Черниговском направлениях. Такое заявление сделал заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса, сославшись на сведения украинской разведки. Его слова приводит украинское издание «Страна».

По его версии, речь пока идёт именно о планировании различных сценариев. Признаков формирования наступательной группировки на этих участках украинская сторона на данный момент не фиксирует.

Кроме того, Палиса утверждает, что Москва по-прежнему рассматривает создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и частично Черниговской областях. Предполагаемая глубина такого участка может достигать 20 километров.

В дальнейшем, считает представитель ОП, границы этой территории могут расширяться вслед за увеличением дальности применения беспилотников.

Российские войска продолжают активные действия на Сумском направлении. 29 августа Life.ru сообщал о продвижении ВС РФ сразу на нескольких участках Сумской области, в том числе в районе Храповщины и Хотени, а также о занятии новых рубежей в приграничном Шосткинском районе.