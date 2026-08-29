США не смогут одержать победу в войне с Россией, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Владимир Зеленский только и надеется на втягивание Штатов в конфликт на Украине и начало Третьей Мировой войны, но важно понимать: Вашингтон не ждёт ничего хорошего.

«Мы не можем победить Россию военным путем, даже при применении пятой статьи НАТО, потому что мы слишком слабы, и сама такая попытка резко повысит риск нанесения ядерного удара по американским городам», — написал офицер в социальной сети X, комментируя слова киевского главы о планах увеличить число БПЛА, запускаемых по территории РФ.

Дэвис предупредил, что Зеленский хочет спровоцировать ответ России, который напрямую втянул бы в конфликт страны Запада.

Ранее Владимир Зеленский заявил о рекордном числе воздушных тревог в Киеве за одни сутки. По его словам, в один из дней в столице Украины сирены звучали 11 раз.