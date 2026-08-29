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29 августа, 09:15

«Мы слишком слабы»: Американский офицер вскрыл губительный план Зеленского втянуть США в конфликт

Подполковник Дэвис: США потерпят поражение в вооружённом конфликте с РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

США не смогут одержать победу в войне с Россией, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Владимир Зеленский только и надеется на втягивание Штатов в конфликт на Украине и начало Третьей Мировой войны, но важно понимать: Вашингтон не ждёт ничего хорошего.

«Мы не можем победить Россию военным путем, даже при применении пятой статьи НАТО, потому что мы слишком слабы, и сама такая попытка резко повысит риск нанесения ядерного удара по американским городам», — написал офицер в социальной сети X, комментируя слова киевского главы о планах увеличить число БПЛА, запускаемых по территории РФ.

Дэвис предупредил, что Зеленский хочет спровоцировать ответ России, который напрямую втянул бы в конфликт страны Запада.

Армии России поручено спланировать наступление на Киев и Чернигов, заявили в офисе Зеленского
Армии России поручено спланировать наступление на Киев и Чернигов, заявили в офисе Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил о рекордном числе воздушных тревог в Киеве за одни сутки. По его словам, в один из дней в столице Украины сирены звучали 11 раз.

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Матвей Константинов
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