Зеленский заявил о рекордном числе воздушных тревог в Киеве за сутки

В Киеве за последние сутки 11 раз объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live» со ссылкой на главаря киевского руководства Владимира Зеленского.

Экс-комик назвал это рекордным количеством тревог за одни сутки. Зеленский сообщил об этом в Кишинёве на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном. Он также поблагодарил Молдавию и Румынию за поддержку Украины и призвал государства помогать друг другу.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование 35-летия независимости Молдавии. Визит проходит по приглашению Майи Санду. Сегодня республика отмечает 35 лет со дня провозглашения независимости. В Кишинёве по этому случаю прошёл военный парад. В мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники. Среди участников парада были и украинские военные.