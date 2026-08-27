Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 16:01

Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование Дня независимости Молдавии

Обложка © presedinte.md

Обложка © presedinte.md

Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование 35-летия независимости Молдавии. Визит проходит по приглашению Майи Санду, сообщил пресс-секретарь украинской стороны Сергей Никифоров.

Сначала Зеленский проведёт двустороннюю встречу с Санду. Затем к ним присоединится президент Румынии Никушор Дан — переговоры продолжатся уже в трёхстороннем формате.

Сегодня республика отмечает 35 лет со дня провозглашения независимости. В Кишинёве по этому случаю прошёл военный парад. В мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники. Среди участников парада были и украинские военные.

Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

Перед приездом Зеленского в Кишинёве заметно усилили меры безопасности. Как писал Life.ru, вдоль маршрута его следования в молдавской столице выставили более 40 полицейских постов. В Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье» охарактеризовали такой режим сопровождения как поездку «под конвоем».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Майя Санду
  • Украина
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar