Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование Дня независимости Молдавии

Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование 35-летия независимости Молдавии. Визит проходит по приглашению Майи Санду, сообщил пресс-секретарь украинской стороны Сергей Никифоров.

Сначала Зеленский проведёт двустороннюю встречу с Санду. Затем к ним присоединится президент Румынии Никушор Дан — переговоры продолжатся уже в трёхстороннем формате.

Сегодня республика отмечает 35 лет со дня провозглашения независимости. В Кишинёве по этому случаю прошёл военный парад. В мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники. Среди участников парада были и украинские военные.

Перед приездом Зеленского в Кишинёве заметно усилили меры безопасности. Как писал Life.ru, вдоль маршрута его следования в молдавской столице выставили более 40 полицейских постов. В Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье» охарактеризовали такой режим сопровождения как поездку «под конвоем».