Зеленский подарил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

Владимир Зеленский подарил президенту Молдавии Майе Санду полотенце с национальной символикой. Сведения о презенте опубликовал портал newsmaker.md.

Речь идёт об изделии ручной работы под названием «Казачье барокко». Его изготовила украинский модельер Александра Телиенко. Согласно документам, стоимость подарка составила 16,5 тысячи леев, что превышает 76 тысяч рублей. Презент вручён во время одного из визитов Санду в Киев.

Из декларации также выяснились подробности о других подарках. Самое дорогое украшение Санду получила 24 мая на день рождения от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Золотое ожерелье из коллекции Сатти обошлось в 20,5 тысячи леев, это около 93 тысяч рублей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян преподнёс молдавскому лидеру свечу «Аромат Армении» в серебряном сосуде.

Напомним, что визит Санду нанесла в апреле. Целью были переговоры с Владимиром Зеленским и посещения Чернобыля в связи с 40-й годовщиной трагедии. Санду тогда заявила, что чернобыльская катастрофа продемонстрировала хрупкость мира и способность людей объединяться перед лицом смертельной угрозы. Она призвала все страны сплотиться для защиты мира в Европе и пообещала, что Молдова продолжит поддерживать тех, кто созидает, а не разрушает.