Оппозиции нужны 34 подписи: Кику предложил запустить импичмент Санду

Бывший премьер Молдавии и депутат Ион Кику подготовил проект постановления о запуске процедуры отстранения президента Майи Санду. Документ он намерен передать другим оппозиционным силам, чтобы они внесли свои предложения и выступили с общей инициативой.

Кику обвинил главу государства в грубых нарушениях Конституции и законодательства, а также возложил на неё политическую ответственность за положение дел в стране. Отдельно он упомянул коррупционные скандалы, заявив, что Санду должна была знать о возможных злоупотреблениях в подконтрольных государству структурах. Это позиция самого политика.

Чтобы проект официально поступил на рассмотрение, его должны поддержать минимум 34 из 101 депутата. Пока Кику лишь рассчитывает собрать необходимые подписи, поэтому формально процедура импичмента ещё не запущена.

Даже после регистрации документа отстранить президента одним голосованием парламента не получится. Конституция Молдавии требует не менее двух третей голосов — 67 — для временного отстранения главы государства. После этого в течение 30 дней должен состояться общенациональный референдум об окончательной отставке президента.

Правящая Партия действия и солидарности контролирует 55 мест в парламенте. Поэтому даже при объединении оппозиции сторонникам импичмента потребуются голоса части депутатов большинства, иначе набрать необходимые 67 голосов не удастся.

Ранее Life.ru рассказывал, как партия Санду получила 55 мандатов в 101-местном парламенте Молдавии. Этот расклад позволяет оппозиции собрать подписи для внесения инициативы, но практически блокирует её дальнейшее прохождение без раскола в правящем большинстве.