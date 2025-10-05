Партия Санду получила 55 мандатов в 101-местном парламенте Молдавии
Партия действия и солидарности (PAS), основанная президентом Молдавии Майей Санду, получила 50,20% голосов на парламентских выборах. Это на 2,6 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. Окончательные результаты были официально утверждены Центральной избирательной комиссией.
Председатель ЦИК Анжелика Караман огласила результаты голосования, согласно которым: Партия действия и солидарности набрала 792 557 голосов (50,20%), партия «Демократия дома» — 88 679 голосов (5,62%), «Патриотический блок социалистов, коммунистов, «Сердца [Молдовы]» и «Будущего Молдовы» — 381 984 голоса (24,20%), блок «Альтернатива» — 125 706 голосов (7,96%), «Наша партия» — 97 852 голоса (6,20%)».
Таким образом, партия Санду получила от ЦИК 55 мандатов в 101-местном парламенте.
Ранее парламентские выборы в Молдавии показали, что значительная часть граждан страны выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам выборов правящая партия PAS получила большинство лишь с минимальным перевесом, тогда как оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и ограничении прав избирателей, особенно в Приднестровье и среди молдавской диаспоры в России. Москва не раз подчёркивала, что миротворческий контингент в Приднестровье выполняет стабилизирующую роль и выводить его без согласия всех сторон невозможно.
