2 октября, 09:01

Песков: Добрая половина граждан Молдавии выступила на выборах за связи с Россией

Обложка © AP Photo/Vadim Ghirda

Парламентские выборы в Молдавии показали, что значительная часть граждан страны выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Молдавии придерживались курса на налаживание добрых отношений с нашей страной. Тем более что, как показали выборы, которые изобиловали разными нарушениями и странностями, добрая половина — если не больше — молдаван именно являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией», — отметил он.

Семь лет в мышеловке: Санду поймала жителей Молдавии в политическую ловушку
Песков также прокомментировал заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских сил из Приднестровья: «Можно только сожалеть в связи с такой позицией».

По итогам выборов правящая партия PAS получила большинство лишь с минимальным перевесом, тогда как оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и ограничении прав избирателей, особенно в Приднестровье и среди молдавской диаспоры в России. Москва не раз подчёркивала, что миротворческий контингент в Приднестровье выполняет стабилизирующую роль и выводить его без согласия всех сторон невозможно.

Эксперты ЭИСИ: Выборы в Молдавии приведут к парламентскому кризису
Марина Фещенко
