Семь лет в мышеловке: Санду поймала жителей Молдавии в политическую ловушку
Майя Санду. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Власти Молдавии под руководством президента Майи Санду начали преследовать оппозицию за участие в политической жизни, попавшую в заранее подготовленную ловушку. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Когда люди внутри страны, поверив в этот якобы европейский курс, начали в этом участвовать, их и схватили. И схватили по единому принципу, потому что это мышеловка стандартизированная. По семь лет всем», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Напомним, в конце сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, на которых по итогам подсчёта голосов на территории республики лидировали оппозиционные политсилы. Ситуация изменилась в пользу правящей партии «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду после обработки бюллетеней от избирателей, голосовавших за границей. После этого представители оппозиции вышли на митинг в Кишинёве. Политолог допустил, что дальше Санду пойдёт на жёсткие меры и постарается окончательно зачистить политическое пространство страны от оппозиционеров.
