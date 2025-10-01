Власти Молдавии под руководством президента Майи Санду начали преследовать оппозицию за участие в политической жизни, попавшую в заранее подготовленную ловушку. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда люди внутри страны, поверив в этот якобы европейский курс, начали в этом участвовать, их и схватили. И схватили по единому принципу, потому что это мышеловка стандартизированная. По семь лет всем», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.