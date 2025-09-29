Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:45

В Кишенёве прошёл митинг оппозиции после оглашения результатов выборов

Митинги в Кишенёве. Обложка © Х / Keith Harrington

Митинги в Кишенёве. Обложка © Х / Keith Harrington

В Кишинёве завершился митинг Патриотического блока, лидеры которого объявили о непризнании итогов парламентских выборов и заявили, что будут оспаривать нарушения в законном порядке. Об этом рассказали местные жители.

Митинги в Кишенёве. Видео © Х / PravdaMedia

«Мы призываем граждан к спокойствию и будем действовать в рамках закона. Избегайте провокаций и подстрекателей», — обратился к участникам лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

По словам Додона, в избирательных штабах оппозиции сейчас собирают и систематизируют данные о нарушениях. Все жалобы, отметил политик, будут направлены в Центральную избирательную комиссию, а в случае отказа рассмотрят возможность подачи исков в суд. Он подчеркнул, что пока нарушения не будут изучены, оппозиция не признает итоги голосования.

Акция проходила под контролем полиции, которая оцепила несколько кварталов и изъяла у организаторов часть мегафонов. Прибывших лидеров блока пытались спровоцировать известные в Кишинёве активисты, выкрикивавшие оскорбления. Рядом также прошла небольшая встречная акция сторонников правящей партии, собравшая около десяти человек. Они скандировали антироссийские лозунги, чем привлекли внимание западных журналистов.

«Дальше от России, ближе к Европе»: Политолог усомнился в честности выборов в Молдавии
«Дальше от России, ближе к Европе»: Политолог усомнился в честности выборов в Молдавии

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов внутри страны оппозиция, включая «Патриотический блок», обошла Партию действия и солидарности (ПДС), основанную президентом Майей Санду: 49,54% против 44,13%. Однако после учёта голосов из-за рубежа ситуация изменилась — ПДС вышла в лидеры с 49,71%, в то время как оппозиция в целом получила 44,38%. Позже в Кремле заявили, что обсуждать урегулирование приднестровского конфликта с нынешними властями Молдовы крайне сложно.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Молдавия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar