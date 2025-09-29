В Кишенёве прошёл митинг оппозиции после оглашения результатов выборов
Митинги в Кишенёве. Обложка © Х / Keith Harrington
В Кишинёве завершился митинг Патриотического блока, лидеры которого объявили о непризнании итогов парламентских выборов и заявили, что будут оспаривать нарушения в законном порядке. Об этом рассказали местные жители.
Митинги в Кишенёве. Видео © Х / PravdaMedia
«Мы призываем граждан к спокойствию и будем действовать в рамках закона. Избегайте провокаций и подстрекателей», — обратился к участникам лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.
По словам Додона, в избирательных штабах оппозиции сейчас собирают и систематизируют данные о нарушениях. Все жалобы, отметил политик, будут направлены в Центральную избирательную комиссию, а в случае отказа рассмотрят возможность подачи исков в суд. Он подчеркнул, что пока нарушения не будут изучены, оппозиция не признает итоги голосования.
Акция проходила под контролем полиции, которая оцепила несколько кварталов и изъяла у организаторов часть мегафонов. Прибывших лидеров блока пытались спровоцировать известные в Кишинёве активисты, выкрикивавшие оскорбления. Рядом также прошла небольшая встречная акция сторонников правящей партии, собравшая около десяти человек. Они скандировали антироссийские лозунги, чем привлекли внимание западных журналистов.
Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов внутри страны оппозиция, включая «Патриотический блок», обошла Партию действия и солидарности (ПДС), основанную президентом Майей Санду: 49,54% против 44,13%. Однако после учёта голосов из-за рубежа ситуация изменилась — ПДС вышла в лидеры с 49,71%, в то время как оппозиция в целом получила 44,38%. Позже в Кремле заявили, что обсуждать урегулирование приднестровского конфликта с нынешними властями Молдовы крайне сложно.
