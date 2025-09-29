В Кишенёве прошёл митинг оппозиции после оглашения результатов выборов

В Кишинёве завершился митинг Патриотического блока, лидеры которого объявили о непризнании итогов парламентских выборов и заявили, что будут оспаривать нарушения в законном порядке. Об этом рассказали местные жители.

Митинги в Кишенёве. Видео © Х / PravdaMedia

«Мы призываем граждан к спокойствию и будем действовать в рамках закона. Избегайте провокаций и подстрекателей», — обратился к участникам лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

По словам Додона, в избирательных штабах оппозиции сейчас собирают и систематизируют данные о нарушениях. Все жалобы, отметил политик, будут направлены в Центральную избирательную комиссию, а в случае отказа рассмотрят возможность подачи исков в суд. Он подчеркнул, что пока нарушения не будут изучены, оппозиция не признает итоги голосования.

Акция проходила под контролем полиции, которая оцепила несколько кварталов и изъяла у организаторов часть мегафонов. Прибывших лидеров блока пытались спровоцировать известные в Кишинёве активисты, выкрикивавшие оскорбления. Рядом также прошла небольшая встречная акция сторонников правящей партии, собравшая около десяти человек. Они скандировали антироссийские лозунги, чем привлекли внимание западных журналистов.