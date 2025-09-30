Победа партии президента Майи Санду на парламентских выборах в Молдавии была обеспечена голосами избирателей за рубежом и значительной финансовой поддержкой западных стран, уверен политолог Андрей Сафонов. По его мнению, ключевую роль сыграли пропагандистская обработка населения и вливание средств со стороны ЕС.

Эксперт сомневается, что Санду отменит итоги выборов, несмотря на предвыборные заявления, поскольку её партия сохранила парламентское большинство даже с потерей 10 мандатов. Возможны споры вокруг точного распределения мест, но общий контроль над законодательным органом остаётся за правящей силой. При этом не исключён роста напряжённости в стране в ближайшие дни, учитывая сохраняющиеся политические разногласия.

«Надо учитывать тот факт, что уже до этого были задержаны и брошены в тюрьму видные политики и общественные деятели. <...> Конечно, я думаю, будут попытки до конца зачистить оппозиционное поле», — отметил президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, после подведения итогов голосования по всем протоколам на территории Молдавии оппозиционные силы, в том числе «Патриотический блок», набрали больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет Майя Санду. Однако после учёта бюллетеней, поступивших от зарубежных избирателей, лидерство перешло к правящей партии. После оглашения результатов выборов в Кишенёве прошёл митинг оппозиции.