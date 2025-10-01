В Москве прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвящённый итогам парламентских выборов в Молдове. Участники дискуссии заявили, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями, снятием оппозиционных партий и дискриминацией избирателей, особенно в Приднестровье и России.

По словам политологов, правящая партия PAS во главе с Майей Санду смогла «дотянуть» лишь до 50,2% голосов и удержать 55 мест в парламенте, главным образом за счёт результатов зарубежных участков. Внутри страны, как показали протоколы, PAS уступила оппозиции.

«С таким позорным результатом выборы не выигрывают», — подчеркнул депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Эксперты отметили многочисленные нарушения: от «каруселей» и подкупа голосов за рубежом до закрытия избирательных участков в Приднестровье и снятия с выборов партий-конкурентов. Политолог Александр Асафов подчеркнул, что в Италии, Германии и Франции фиксировались факты, когда урны для бюллетеней были заполнены ещё до начала голосования.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал главной мишенью властей приднестровских и российских молдаван, которым фактически не дали проголосовать.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, результаты PAS держатся на «каннибалистических» методах давления на другие политические силы, и в ближайшие месяцы Молдавию ждёт затяжной парламентский кризис.

«Формировать правительство быстро и эффективно не получится — каждый закон будет зависеть от перевеса в три-четыре голоса», — отметил он.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 29 сентября и сопровождались резонансными скандалами. Оппозиция уже заявила о намерении оспорить итоги, указывая на фальсификации и недопуск ключевых политических игроков, включая блок «Победа» и партию «Сердце Молдовы». В ряде стран Европы сообщалось о массовом подвозе избирателей, а в Приднестровье количество участков сократили почти втрое по сравнению с предыдущими выборами.